COP29, oggi nuova bozza su finanza climatica e dichiarazione per l’azione digitale verde

Nei negoziati alla COP29 di Baku “sono stati fatti progressi su molti temi, in particolare sull’articolo 6 (il mercato internazionale del carbonio previsto dall’Accordo di Parigi, n.d.r.). Ma sul tema principale, il nuovo obiettivo di finanza climatica, c’è ancora molto da fare. Oggi le parti hanno chiesto più tempo per negoziare, e la presidenza lo ha concesso. Alle 15 le parti presenteranno un nuovo testo”. Lo ha detto il vicecapo negoziatore azero alla COP29, Samir Bejanov, in conferenza stampa a Baku. “Oggi è l’ultimo giorno prima dell’arrivo dei Ministri la prossima settimana – ha aggiunto Bejanov -. È l’occasione per fare progressi sul numero maggiore di argomenti”.

Oggi Dichiarazione per l’azione digitale verde

“Oggi alla COP29 è la Giornata della digitalizzazione. Questo riflette la crescente importanza della tecnologia digitale nelle soluzioni per il clima e le emissioni. Stamani lanceremo la Dichiarazione della COP29 per l’azione digitale verde, che impegna a sostenere gli strumenti digitali per l’azione climatica, la resilienza al clima delle infrastrutture digitali e la riduzione dell’impatto sul clima della digitalizzazione. Questa dichiarazione ha già ricevuto l’adesione di oltre mille membri della comunità digitale, compresi oltre 90 governi“, ha aggiunto Samir Bejanov.

“La digitalizzazione è una potente fonte di soluzioni per affrontare la crisi climatica – ha spiegato alla conferenza stampa alla COP29 Tomas Lamanauskas, vice segretario generale della Itu, l’Unione internazionale delle telecomunicazioni -. Per il monitoraggio, usando i satelliti e l’intelligenza artificiale. Per la mitigazione, aiutando le imprese a ridurre le loro emissioni. C’è una stima che l’Intelligenza artificiale può contribuire a ridurre del 10% le loro emissioni. Per l’adattamento, ad esempio attraverso i sistemi di allarme per i disastri naturali che avvengono più frequentemente a causa della crisi climatica”. “La Dichiarazione – ha spiegato ancora Lamanauskas – esprime un impegno collettivo dei governi e degli altri soggetti interessati a incrementare queste tecnologie per combattere la crisi climatica, e allo stesso tempo a prendere impegni stringenti sulla sostenibilità di queste”.

“La dichiarazione ha una serie di pilastri – ha detto Lamanauskas -: promuovere l’utilizzo di questa tecnologia per aumentare l’azione globale sulle emissioni di gas serra, costruire infrastrutture resilienti, ridurre l’impatto sul clima di queste tecnologie, rendere queste tecnologie accessibili ai Paesi in via di sviluppo, usare i dati per la piena comprensione dell’impatto delle soluzione green, incoraggiare l’innovazione sostenibile, promuovere e condividere le migliori pratiche per ridurre le emissioni”. “Quello che è importante – ha concluso il vice segretario della Itu – è che oggi per la prima volta la digitalizzazione viene posta al centro dell’agenda per il clima”.

