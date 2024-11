Cop29, Petrucci (Fdi): “Italia in prima linea con impegno concreto e realistico”

MeteoWeb

“Con l’avvio dei lavori della Cop29 a Baku, abbiamo l’opportunità di riaffermare un impegno serio e concreto, quello del governo italiano, che non è mai venuto meno,” ha dichiarato Simona Petrucci, senatrice di Fratelli d’Italia, in occasione dell’apertura dell’evento internazionale sul clima. “L’Italia riconosce e condivide la necessità di agire per frenare le grandi emergenze globali, tra cui vi è senza dubbio quella dei cambiamenti climatici.”

Petrucci ha sottolineato la partecipazione attiva dell’Italia, con la presenza della presidente Giorgia Meloni nei prossimi giorni: “Ne sarà testimone la stessa Giorgia Meloni, che interverrà all’incontro, ma sono soprattutto i fatti a parlare, come avvenuto in occasione della Cop28 di Dubai, in cui siamo stati protagonisti mostrando capacità di leadership e determinazione nel portare avanti una visione equilibrata e non più ideologica e quindi dannosa oltre che irrealizzabile.”

La senatrice ha ribadito la posizione del governo, favorevole a un approccio pragmatico: “Massima apertura verso gli obiettivi di finanziamento climatici e i percorsi graduali e realistici, quindi, perché non si può parlare di sostenibilità ambientale se non vi accostiamo anche il concetto di sostenibilità economica.”

L’Italia, ha concluso Petrucci, continua a mostrarsi in prima linea nelle discussioni globali sul clima, con un approccio che punta a conciliare esigenze ambientali e sviluppo economico.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.