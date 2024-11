COP29, Pichetto: “Buon lavoro a negoziatori, da Italia responsabilità e pragmatismo”

MeteoWeb

“Comincia oggi la Cop29 a Baku. Faccio i miei auguri di buon lavoro ai negoziatori italiani, a tutti i dipendenti del nostro Ministero impegnati, a vario titolo e ormai da mesi, in intense fasi di lavoro per preparare e raggiungere il miglior risultato possibile.” Con queste parole, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, ha commentato l’inizio della Conferenza delle Parti.

Il ministro ha sottolineato come la sfida globale che si troveranno ad affrontare i delegati sia cruciale, poiché riguarda temi strettamente legati tra loro, come la cura dell’ambiente, la sicurezza negli approvvigionamenti energetici e le dinamiche economiche globali. “Di fronte alle sfide globali, che uniscono indissolubilmente cura dell’ambiente, sicurezza negli approvvigionamenti energetici e dinamiche economiche, l’Italia farà ancora una volta la sua parte, con responsabilità e pragmatismo“, ha aggiunto Pichetto, ribadendo l’impegno del nostro paese nel cercare soluzioni efficaci e sostenibili per affrontare tali problematiche su scala internazionale.

Con questo messaggio, Pichetto ha voluto non solo augurare buon lavoro ai suoi colleghi, ma anche rafforzare il ruolo centrale dell’Italia nella lotta contro il cambiamento climatico e la ricerca di un equilibrio tra sviluppo sostenibile e sicurezza energetica.

