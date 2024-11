COP29, Presidente: “accordo imperfetto per colpa dell’inflessibilità dei Paesi del Nord”

MeteoWeb

Moukhtar Babaiev, Presidente della COP29, la 29esima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che si è conclusa nei giorni scorsi a Baku, ha criticato i Paesi del Nord per essere stati troppo “inflessibili” sull’ammontare degli aiuti al clima e per aver aspettato troppo a lungo a giocare le proprie carte, al fine di giustificare un accordo finale “imperfetto” che è stato criticato a fondo soprattutto dai Paesi del Sud. A suo avviso, “i cinesi erano pronti a offrire di più se gli altri avessero fatto lo stesso (ma gli altri non l’hanno fatto)”, ha spiegato in un articolo pubblicato dal quotidiano britannico Guardian. L’accordo, che stanzia 300 miliardi di dollari in finanziamenti per il clima dai Paesi più ricchi a quelli meno sviluppati entro il 2035, “può essere imperfetto. Non soddisfa tutti”, ha ammesso Babaïev, che è anche Ministro dell’Ecologia dell’Azerbaigian. “Ma è un grande passo avanti rispetto ai 100 miliardi di dollari del precedente impegno dei Paesi sviluppati”.

In diverse occasioni, molti Paesi hanno criticato la Presidenza azera per la mancanza di leadership e preparazione, in particolare Francia e Germania. Molti Paesi, in particolare quelli del Sud, hanno ritenuto troppo basso l’ammontare degli aiuti concessi e hanno criticato il modo in cui l’accordo è stato adottato, a loro avviso, senza dare loro il tempo di studiarlo o di formulare le proprie obiezioni. “Per i Paesi del Sud sembrava un fatto compiuto. Il mio gruppo di negoziatori si è battuto strenuamente affinché i progetti fossero resi pubblici molto prima”, afferma Babaiev, prima di spiegare che il progetto è stato presentato in ritardo “perché il Nord globale è stato semplicemente inflessibile di fronte ai nostri sforzi per aumentare questa cifra o annunciarla prima”.

Pur ritenendo che alla fine “il contributo del mondo industrializzato sia troppo esiguo” e quello del “settore privato sia troppo teorico”, Babaiev sottolinea che questo accordo “non è stato quasi raggiunto (…). Tutte le COP hanno delle scadenze (da rispettare) e la nostra era arrivata”. “I leader politici di tutti i Paesi, ognuno a modo suo, pur con i propri limiti, hanno fatto del loro meglio” per raggiungere un accordo, ha dichiarato Babaiev. “Ciò che abbiamo concordato a Baku contribuirà a rallentare gli effetti del cambiamento climatico causato dall’uomo, ma non è sufficiente. Non pone fine al dibattito su chi paga”, conclude, auspicando ulteriori sforzi alla COP30.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.