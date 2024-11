COP29, il Tagikistan ha perso mille ghiacciai in 30 anni: potrebbero scomparire completamente

MeteoWeb

In Tagikistan più di mille ghiacciai sono scomparsi negli ultimi tre decenni, ipotecando la sicurezza idrica e alimentare dell’Asia centrale. Lo ha detto il ministro dell’energia e delle Risorse idriche, Daler Juma, a margine della conferenza sul clima Cop29 a Baku, in Azerbaigian. “Negli ultimi 30 anni, su 14.000 ghiacciai in Tagikistan, più di 1.000 ghiacciai di vitale importanza per l’intera regione stanno scomparendo”, ha affermato Juma. Le migliaia di ghiacciai nella montagna montuosa dell’Asia centrale sono fondamentali per la sicurezza alimentare e idrica della regione, in genere drenando acqua dolce nei fiumi per rifornirli durante i periodi aridi.

“Il rapido scioglimento dei ghiacciai dovuto al cambiamento climatico e’ una seria minaccia nel contesto globale della protezione delle risorse idriche”, ha aggiunto il ministro durante un evento organizzato dal Kirghizistan, un’altra nazione dell’Asia centrale che sta affrontando il problema dello scioglimento dei ghiacciai dovuto all’aumento delle temperature. Gli scienziati delle Nazioni Unite affermano che i ghiacciai potrebbero scomparire completamente dall’Asia centrale entro la fine del secolo. Ciò porterebbe a gravi carenze idriche in una regione di circa 80 milioni di persone.

