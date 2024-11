COP29: la Turchia nega lo spazio aereo a Israele, Herzog non va a Baku

MeteoWeb

La Turchia ha negato l’accesso al proprio spazio aereo a Israele, costringendo il presidente israeliano Isaac Herzog a rinunciare alla partecipazione alla Conferenza delle Nazioni Unite sul clima COP29, in corso a Baku, in Azerbaigian. Secondo quanto comunicato dal governo israeliano, la decisione di annullare la missione presidenziale è stata motivata da ragioni di sicurezza. Tuttavia, fonti interne al governo turco, citate dai media locali, rivelano che Israele aveva richiesto ad Ankara l’autorizzazione per utilizzare lo spazio aereo turco, richiesta che è stata respinta.

Questa decisione si inserisce in un contesto di crescenti tensioni: la settimana scorsa, il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ha dichiarato che la Turchia intende interrompere ogni relazione con Israele fino alla cessazione delle operazioni militari a Gaza e in Libano.

