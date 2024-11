COP29, Von der Leyen: “l’UE continuerà a svolgere un ruolo guida”

MeteoWeb

Il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha accolto “con favore” l’accordo raggiunto alla COP29 di Baku con l’aumento degli aiuti ai Paesi in via di sviluppo fino a 300 miliardi all’anno entro il 2035. “Segna una nuova era per la cooperazione e la finanza in materia di clima“, ha sottolineato von der Leyen facendo eco alle parole del commissario UE per il clima Wopke Hoekstra, presente ai negoziati in Azerbaigian. L’intesa “stimolerà gli investimenti nella transizione pulita, riducendo le emissioni e rafforzando la resilienza ai cambiamenti climatici“, ha evidenziato von der Leyen, assicurando che “l’UE continuerà a svolgere un ruolo guida, concentrando il sostegno sui più vulnerabili“.

