Dal cosmodromo di Vostochny allo Spazio: il “Condor-FKA” è pronto al decollo | FOTO

MeteoWeb

Nella notte tra il 29 e il 30 novembre, alle 00:50 ora di Mosca, il cosmodromo di Vostochny, situato nella regione dell’Amur, sarà teatro del lancio del razzo vettore Soyuz-2.1a, che trasporterà il secondo satellite radar “Condor-FKA“. A raccontare questa operazione direttamente dalla Stazione Spaziale Internazionale è il cosmonauta Ivan Vagner, che ha spiegato sui social il modo in cui è possibile individuare il cosmodromo dalla sua posizione privilegiata.

Vagner descrive un processo affascinante e rapido per localizzare il sito di lancio durante il passaggio sopra la Siberia. Si parte da Blagoveshchensk, un grande e luminoso centro urbano lungo il fiume Zeya. Da lì, risalendo il corso del fiume, si incontra la città di Svobodny e, ancora più a Nord, il piccolo centro di Tsiolkovsky. Infine, orientandosi verso Nord/Est, si arriva al cosmodromo di Vostochny.

Il tutto deve avvenire in meno di un minuto, senza bussola, ma sfruttando un’osservazione rapida e precisa. Questo dimostra l’abilità e l’intuizione dei cosmonauti, che riescono a fondere tecnologia e geografia anche in condizioni estreme. Il lancio segnerà un ulteriore passo per il monitoraggio radar dallo Spazio.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.