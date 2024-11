Covid, il Ministro tedesco Lauterbach ammette: “miei toni contro non vaccinati non ottimali”

MeteoWeb

Intervenendo alla trasmissione “Hart aber fair” sul canale ARD, in cui si è parlato delle conseguenze della pandemia in Germania e delle decisioni politiche prese durante il Covid, il Ministro della sanità Karl Lauterbach ha ammesso, sia pure obtorto collo, che il tono assunto all’epoca nei confronti delle persone non vaccinate è stato “forse non ottimale” e “un po’ sopra le righe”. Ma, ha aggiunto il Ministro, lo ha fatto “per proteggere i non vaccinati dai loro stessi danni”.

Il conduttore Louis Klamroth ha fatto passare spezzoni di interventi del Ministro al Bundestag nei quali Lauterbach chiedeva a gran voce la vaccinazione obbligatoria e accusava i non vaccinati di “essere orgogliosi di tenere ostaggio un intero Paese”. Incalzato dal conduttore che gli ha chiesto se quel tono era corretto, Lauterbach ha ammesso che non era “del tutto corretto”.

