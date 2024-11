Crisi automotive, aumenta la preoccupazione: “in Italia 270.000 posti a rischio”

MeteoWeb

“La crisi del settore automotive sta colpendo duramente tutta Europa. In Italia ci sono 270.000 posti a rischio nella componentistica. La cassa integrazione è quasi finita. Abbiamo proposto al Governo un piano di sostegno al settore dettagliato e fattibile. Ma dell ‘industria, che pure ha fatto grande questo paese, non importa nulla a nessuno. Continueremo la nostra battaglia la prossima settimana in Parlamento e sui media”. Così Carlo Calenda sui social.

