Crisi idrica a Caltanissetta: occupata l’aula consiliare

Proteste contro la crisi idrica a Caltanissetta, dove i consiglieri di opposizione hanno occupato l’aula consiliare. In città l’approvvigionamento idrico è sospeso. Tutto questo avviene mentre quattro mega serbatoi, sui 12 previsti, sono stati posizionati in altrettanti quartieri della città. Una presa di posizione da parte dell’opposizione assunta contro la gestione dell’emergenza idrica da parte dell’amministrazione comunale. In questo momento a Caltanissetta sono state messe in funzione alcune autobotti mentre l’approvvigionamento idrico attraverso i nuovi pozzi avverrà solo nel momento in cui il Comune di Caltanissetta non riceverà più acqua dall’Ancipa. Da qui la dura presa di posizione da parte dei consiglieri d’opposizione che stanno facendo sentire la loro voce con l’occupazione dell’aula.

