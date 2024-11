“Dalla terra alla terra”, l’appuntamento per celebrare la giornata mondiale del suolo

MeteoWeb

In occasione del World Soil Day (5 dicembre) istituito dalla FAO, il CIC – Consorzio Italiano Compostatori organizza – in collaborazione con Re Soil Foundation e Cluster Spring – l’ottava edizione dell’evento “Dalla terra alla Terra”. Un momento di divulgazione scientifica cui tutti sono invitati: l’appuntamento è per giovedì 5 dicembre a Milano presso la Sala Colonne di Palazzo dei Giureconsulti (Piazza dei Mercanti, 2) a partire dalle ore 10:00. L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming sulla pagina Facebook del Consorzio italiano Compostatori e sul sito di Ricicla.tv.

Parteciperanno professionisti ed esperti di tematiche legate al suolo e alla sua protezione, che offriranno una panoramica a livello nazionale ed internazionale per aiutare a riflettere sull’importanza di preservare la salute dei suoli per il benessere delle persone, dell’ambiente e dell’economia. Al centro della decima edizione globale del World Soil Day 2024 il claim “Prendiamoci cura del suolo: misurare, monitorare, gestire”, che sottolinea l’importanza e la necessità di acquisire dati e informazioni accurate sul suolo per comprenderne le caratteristiche e supportare un processo decisionale che si basi sulla sostenibilità del suolo.

“In questo contesto, il settore del biowaste rappresenta una proposta efficace per rivitalizzare il suolo: “Dalla terra alla Terra”, ovvero riportare al suolo ciò che dal suolo proviene, proprio grazie all’utilizzo del compost, fertilizzante naturale che si ottiene attraverso la trasformazione del rifiuto organico e che può tornare alla terra restituendole elementi nutritivi e sostanza organica, regista della fertilità e della funzionalità dei suoli. Così, gli scarti organici delle nostre cucine e dei nostri giardini si trasformano da problema a risorsa imprescindibile per curare i nostri suoli. Senza dimenticare che il compost è anche un ottimo alleato nella lotta ai cambiamenti climatici, riducendo l’uso – e quindi la produzione – di fertilizzanti di sintesi, e migliorando la ritenzione idrica dei suoli, con un conseguente risparmio di acqua”, si legge nel comunicato.

“L’edizione 2024 dell’evento “Dalla terra alla Terra” si svolgerà nella Città di Milano, a 10 anni dall’estensione della raccolta differenziata dell’umido su tutta la popolazione: una città pioniera e all’avanguardia, che ha saputo anticipare i tempi e guardare ad un futuro più circolare e sostenibile”.

