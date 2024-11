A dicembre appuntamento con la New Space Economy

MeteoWeb

Tutto è pronto per la sesta edizione della New Space Economy Expoforum (NSE), che si terrà a Roma dal 16 al 18 dicembre. Organizzato da Fiera Roma in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana, l’evento rappresenta un’importante occasione per condividere progetti, creare connessioni, esplorare idee innovative e tecnologie all’avanguardia. Inoltre, sarà un momento di riflessione sugli obiettivi strategici futuri e sulle opportunità offerte dall’applicazione delle tecnologie spaziali in diversi settori industriali.

Per la prima volta, l’ingresso sarà completamente gratuito, rendendo l’evento ancora più accessibile. È previsto anche un percorso formativo dedicato agli studenti delle scuole superiori, che avranno la possibilità di incontrare esperti del settore e partecipare a momenti di dialogo e confronto.

Tra i protagonisti ci saranno diverse istituzioni prestigiose. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia presenterà un simulatore di aurore boreali, l’Aeronautica Militare offrirà l’emozione del volo simulato, ed ENEA esporrà Green Cube, il primo esperimento di micro-orto spaziale, lanciato con il volo inaugurale di Vega-C.

Anche l’Istituto Italiano di Tecnologia sarà presente, con progetti che integrano satelliti e Intelligenza Artificiale al servizio della tutela dei beni culturali. La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, invece, mostrerà innovativi esoscheletri portatili per la riabilitazione.

Un evento imperdibile per chiunque sia interessato al futuro della tecnologia spaziale e alle sue applicazioni nella società.

