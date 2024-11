Donna operata d’urgenza: asportata una massa addominale di 3 chili

MeteoWeb

L’equipe dell’Unità operativa complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Santa Maria alla Gruccia di Montevarchi, nel Valdarno aretino, ha effettuato nei giorni scorsi un importante intervento ginecologico in urgenza per la rimozione di una massa pelvica di grandi dimensioni, per circa 3 kg. La paziente è arrivata in pronto soccorso con un dolore acuto all’addome e con difficoltà respiratorie ed è stata sottoposta a tac e a visita ginecologica. I risultati degli accertamenti hanno rilevato la presenza di una grande massa che le occupava tutto l’addome e che le aveva procurato un’infezione alle pelvi.

La donna è stata sottoposta ad intervento chirurgico d’urgenza per scongiurare che l’infezione si propagasse, con esiti potenzialmente molto rischiosi. L’operazione ha visto un lavoro congiunto con l’equipe di chirurgia generale e anestesiologica.

Le parole del dottor Francalanci

“È stata rimossa una massa di circa 30 centimetri di grandezza e con un peso di tre chili che aveva già provocato una infezione alla paziente”, spiega il direttore di Ostetricia e Ginecologia, dottor Filippo Francalanci. “In queste situazioni la tempestività e il lavoro di squadra giocano un ruolo chiave e voglio ringraziare i colleghi e le colleghe del pronto soccorso, della chirurgia, della radiologia e della rianimazione per il lavoro di equipe che ha permesso in poco tempo di risolvere questa situazione potenzialmente molto pericolosa per la signora. Ora la paziente sta bene ed è stata dimessa dall’ospedale”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.