Drammatica alluvione in Perù, piogge torrenziali e “huaicos” colpiscono Huánuco | VIDEO

MeteoWeb

Huánuco, città dell’entroterra del Perù, è stata duramente colpita da intensi fenomeni meteo, con piogge torrenziali e “huaicos” (colate di fango) che hanno causato l’esondazione di numerosi torrenti. Tra le 18 e le 20 ora locale, le precipitazioni hanno raggiunto un accumulo di 18,5 mm, causando il cedimento delle infrastrutture e la distruzione di almeno 30 abitazioni nei distretti più vulnerabili.

Le aree maggiormente colpite sono state Las Moras, Aparicio Pomares, Llicua, San Luis, Marabamba e Colpa Baja, con particolari criticità nel distretto di Amarilis. Qui, la violenza delle acque ha travolto le abitazioni e trascinato via veicoli, richiedendo l’intervento urgente di mezzi pesanti e l’assistenza di vigili del fuoco, polizia ed esercito.

Le autorità locali, in collaborazione con l’Indeci (Istituto Nazionale di Difesa Civile) e il Senamhi (Servizio Nazionale di Meteorologia), hanno allertato la popolazione per possibili ulteriori precipitazioni nei prossimi giorni. Le operazioni di evacuazione e pulizia delle aree colpite sono in corso, e la popolazione residente in prossimità dei torrenti è stata invitata a spostarsi verso zone sicure per prevenire nuove tragedie.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.