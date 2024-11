ECMWF shock: anticiclone KO, arriva l’ondata di gelo continentale a fine novembre

MeteoWeb

Le proiezioni meteorologiche a lungo termine di ECMWF suggeriscono un possibile cambiamento significativo del pattern atmosferico per l’inizio di dicembre, con importanti implicazioni per l’Italia e l’Europa centrale. Mentre nelle prossime ore è attesa una nevicata di notevole entità su vaste aree della Francia nord-orientale, con possibili estensioni verso Svizzera, Baviera e potenzialmente anche settori di bassa quota del nord-ovest italiano, l’attenzione si sposta sulle proiezioni a più lungo termine.

Il modello ECMWF delinea uno scenario interessante per l’inizio di dicembre, caratterizzato da una retrogressione dell’aria fredda continentale e la formazione di un’ampia goccia fredda in quota. Questa configurazione potrebbe portare a condizioni favorevoli per nevicate a quote insolitamente basse per il periodo, con possibilità di neve fino in pianura nel nord-ovest italiano, a bassa quota nel resto del nord e sull’Appennino tosco-emiliano, e a quote medie nell’Appennino centrale.

È importante sottolineare che queste proiezioni, essendo a lungo termine, sono soggette a incertezze e possibili variazioni. Tuttavia, indicano che il periodo di alta pressione previsto potrebbe essere solo una parentesi temporanea, con la possibilità di un ritorno a condizioni più dinamiche e potenzialmente fredde all’inizio di dicembre.

Questo scenario suggerisce che l’inizio dell’inverno meteorologico potrebbe essere caratterizzato da una maggiore variabilità rispetto a quanto inizialmente previsto. La possibile formazione di una goccia fredda in quota, se confermata, potrebbe portare a un periodo di instabilità e temperature più basse della media, con implicazioni significative per le regioni settentrionali e centrali dell’Italia.

Stiamo monitorando attentamente l’evoluzione di questi pattern atmosferici, poiché potrebbero avere un impatto significativo sulle condizioni meteorologiche delle prossime settimane. La situazione rimane fluida e sarà necessario attendere ulteriori aggiornamenti per avere una visione più chiara delle prospettive meteorologiche per l’inizio di dicembre.

