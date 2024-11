L’Egitto annuncia una collaborazione con l’Italia: “l’energia è una delle aree più critiche”

MeteoWeb

L’energia è “una delle aree più critiche di collaborazione tra i paesi della nostra regione”. Lo ha detto oggi Badr Abdelatty, ministro degli Esteri dell’Egitto, alla sessione di apertura della decima edizione dei Med Dialogues, il forum internazionale organizzato dal ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale (Maeci) e dall’Istituto per gli Studi di politica internazionale (Ispi). “L’Egitto si sta designando come un hub per la produzione e l’esportazione di energia rinnovabile e pulita, incluso l’idrogeno verde. Abbiamo due importanti progetti di interconnettività elettrica con l’Europa, uno attraverso la Grecia con un progetto da 3.000 megawatt e un altro con l’Italia. L’Egitto ospita anche l’East Mediterranean Gas Forum e continueremo a contribuire a promuovere gli sforzi per garantire la sicurezza energetica, che è una pietra angolare della stabilità e della sicurezza regionale nella regione del Mediterraneo”, ha aggiunto.

