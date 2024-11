Emergenza gelo: l’Abruzzo si sveglia a -7°C in attesa dell’irruzione artica

MeteoWeb

Una settimana caratterizzata da significativi cambiamenti meteorologici è attesa per l’Abruzzo, dove una profonda circolazione depressionaria sull’Europa centro-settentrionale condizionerà il tempo nei prossimi giorni. Tra il 20 e il 21 novembre, il passaggio di una massa d’aria molto fredda di origine artica coinvolgerà gradualmente gran parte dell’Europa, estendendosi dapprima al Nord Italia e successivamente, verso il fine settimana, al resto della Penisola e ai Balcani.

Nella giornata di martedì 19 novembre, la regione sarà interessata da condizioni di tempo variabile, con alternanza di ampie schiarite e annuvolamenti sparsi. Tuttavia, le aree di confine tra Lazio e Abruzzo e quelle in prossimità del massiccio del Sirente-Velino potrebbero vedere la formazione di nubi cumuliformi nella serata e durante la notte, con la possibilità di locali rovesci associati.

Un peggioramento delle condizioni atmosferiche è previsto per mercoledì 20 novembre, con un aumento dell’instabilità e precipitazioni diffuse sul versante occidentale e appenninico già dalle prime ore della giornata. Questi fenomeni tenderanno a sconfinare verso il versante orientale nel corso del pomeriggio e della sera. Nonostante l’arrivo del maltempo, le temperature resteranno stabili e superiori alle medie stagionali. Sul fronte dei venti, inizialmente moderati dai quadranti occidentali, si assisterà a un rinforzo dei venti di Libeccio, accompagnati dal Garbino lungo il versante orientale, soprattutto tra martedì pomeriggio e mercoledì pomeriggio. Successivamente, la ventilazione si disporrà dai quadranti settentrionali, assumendo caratteristiche di Maestrale.

Nel frattempo, nella notte precedente, si sono registrate temperature minime particolarmente basse in diverse località dell’Abruzzo. Tra i dati più significativi emergono i -7°C registrati a L’Aquila, seguiti dai -5,7°C di Castel del Monte (località Pietrattina) e dai -4,7°C di Pescasseroli (località Vallechiara). Anche l’Altopiano delle Rocche e Poggio Picenze hanno fatto segnare valori rigidi con -2,7°C, mentre a Navelli si è scesi fino a -2,3°C.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.