Emergenza neve a Londra: voli cancellati e trasporti nel caos

Nelle ultime ore, Londra e le aree circostanti sono state colpite dai primi rovesci di neve, con accumuli leggeri in alcune zone. Questa ondata di maltempo sta già causando disagi significativi ai trasporti, e si prevede che la situazione possa peggiorare nelle prossime ore. Gli aeroporti londinesi, in particolare, stanno risentendo delle condizioni meteorologiche avverse, con ritardi e cancellazioni che stanno interessando numerosi voli.

All’aeroporto di London City, la neve ha causato notevoli problemi già dalla mattina. La pista è stata aperta con un’ora e mezza di ritardo rispetto al previsto, e 23 voli sono stati cancellati. Anche all’aeroporto di Gatwick la situazione è critica, con ritardi di diverse ore che stanno complicando i piani di viaggio di molti passeggeri. Le operazioni di de-icing sugli aeromobili stanno ulteriormente rallentando i tempi di partenza e arrivo, mentre le compagnie aeree invitano i viaggiatori a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto.

Il Met Office ha emesso un’allerta gialla per neve e ghiaccio, valida fino alle 9 di domani mattina. L’allerta interessa Londra, gran parte dell’Inghilterra meridionale e alcune zone del Galles. Le temperature nella capitale rimarranno rigide per tutta la giornata, con valori che non supereranno i 3°C e una percezione termica che potrebbe scendere fino a -3°C. Queste condizioni aumentano il rischio di disagi non solo per il traffico aereo, ma anche per gli spostamenti su strada e altri mezzi di trasporto pubblico.

I passeggeri in partenza o in arrivo a Londra sono invitati a seguire alcune precauzioni. È fondamentale controllare costantemente lo stato del proprio volo tramite i canali ufficiali delle compagnie aeree e degli aeroporti, oltre a considerare tempi di viaggio più lunghi per raggiungere i terminal, viste le condizioni delle strade e dei mezzi pubblici. Per chi si trova ad affrontare cancellazioni o ritardi prolungati, è consigliabile valutare piani alternativi per gli spostamenti.

La situazione è in continua evoluzione e le autorità raccomandano ai cittadini di rimanere aggiornati sulle condizioni meteo e sulle comunicazioni ufficiali. L’impatto del maltempo potrebbe intensificarsi nelle prossime ore, rendendo la pianificazione di ogni spostamento un elemento cruciale per ridurre al minimo i disagi.

