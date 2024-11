Emergenza smog: le autorità pakistane ordinano la chiusura delle scuole per una settimana

MeteoWeb

Le autorità pakistane hanno deciso oggi la chiusura per una settimana delle scuole primarie a Lahore, seconda città del paese. La decisione fa seguito all’emergenza inquinamento che da diversi giorni attanaglia la città, e che oggi ha visto un nuovo record nei livelli di sostanze nocive nell’aria. “Con i venti che provengono dall’India verso Lahore e i picchi (di inquinamento), le scuole materne ed elementari rimarranno chiuse per una settimana”, ha dichiarato il ministro Marriyum Aurangzeb in una conferenza stampa del governo dello stato del Punjab. “Tutte le classi” che accolgono bambini fino a 10 anni, “pubbliche e private, sotto la giurisdizione della città di Lahore, dovranno rimanere chiuse per una settimana a partire da domani”, si legge nella nota del governo locale.

La decisione è stata presa per evitare di esporre milioni di bambini allo smog, la nebbia di inquinamento che ormai raggiunge livelli record ogni giorno, hanno spiegato le autorità.

