Energia, il commissario europeo conferma il nucleare “ma nessun passo indietro sul Green Deal”

“Le comunità energetiche sono un successo, rendono possibile per le persone essere sia consumatori che produttori. Le supporterò e speriamo di essere in grado di finanziare progetti come questo”. A dirlo è stato Dan Jorgensen, commissario designato all’Energia e alla casa, durante l’audizione di conferma al Parlamento Ue. “L’aiuto allo sviluppo e al dispiegamento dei piccoli reattori modulari in Europa è parte della mia lettera di missione. E’ anche chiaro che si tratta di una nuova tecnologia, non è ancora sul mercato L’obiettivo è di avere i primi esempi di piccoli reattori modulari in Europa nei primi anni ’30. Se ciò sia fattibile o meno è probabilmente troppo presto per dirlo”, continua il commissario europeo.

“Una cosa che penso debba essere messa a fuoco è che dobbiamo evitare di renderci dipendenti dai combustibili, ovviamente, ma anche dai pezzi di ricambio e altre cose provenienti da fuori dall’Ue. Quindi avere una catena di approvvigionamento europea sarebbe probabilmente una mossa intelligente, imparando dalla storia e da altre parti del nostro sistema energetico”, ha aggiunto. “Ora, in generale sul nucleare, abbiamo una situazione in cui 97GW sono messi in rete ogni anno dall’energia nucleare che nelle nostre proiezioni, nelle proiezioni della Commissione, diminuiranno a 88GW negli anni ’40 per poi risalire nel 2050 al livello attuale, a circa 98 GB”.

“Non c’è spazio per un passo indietro sul Green Deal. Dobbiamo portare avanti il lavoro”, conclude.

