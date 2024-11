Energia nucleare: il ministro Pichetto invoca un rilancio per l’indipendenza energetica italiana

MeteoWeb

“Oggi in Italia abbiamo il 15% della nostra energia elettrica che deriva dalla produzione nucleare, e tutti la usano. Noi oggi siamo ancora tanto dipendenti dall’estero per quanto riguarda l’energia elettrica, la cui domanda peraltro è destinata a esplodere perché tutti gli analisti ci dicono che è destinata a raddoppiare nei prossimi 20 anni, pertanto dobbiamo utilizzare tutti i veicoli che ci possono consentire di rispondere a questa domanda. Io sono tanto convinto che la soluzione potrebbe essere l’energia di produzione nucleare e dico che in questo momento dobbiamo agire per creare il quadro giuridico, cosa non facile, e intanto guardare a ciò che la ricerca e la sperimentazione ci possono offrire. Ricordiamo che, nonostante i quasi 40 anni di mancata produzione, noi abbiamo una grande conoscenza della materia, e possiamo pensare di creare un nuovo sistema produttivo con piccoli reattori”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervistato in video collegamento da Baku, dove sta partecipando ai lavori della Cop 29, nel corso di “Panorama On The Road” a Matera.

