Nucleare di nuova generazione, sfide e opportunità per l’Italia: il commento sul progetto della newco

“Il nucleare è una fonte molto interessante a cui stiamo guardando come gruppo. Le tempistiche sono molto lunghe e gli investimenti consistenti anche se parliamo di un nucleare di nuova generazione”. Lo ha affermato Alicia Lubrani, amministratore delegato di Pulsee, in un colloquio con Radiocor. “Il tema vero sarà il permettendo e quindi capire in Italia come a livello di amministrazioni locali si potrà implementare il progetto della newco a cui sta lavorando il governo e che vede coinvolti tre grandi player in Italia”, ha aggiunto.

