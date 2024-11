Energia, i numeri della produzione di petrolio in Kazakistan e le prospettive per il 2026

MeteoWeb

Il Kazakistan sta valutando di spedire, nel medio termine, una parte significativa delle sue esportazioni di petrolio tramite l’oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC). Lo ha affermato il ministro dell’energia, Almasadam Satkaliyev. Questa mossa renderebbe Astana meno dipendente dalla Russia, che attualmente trasporta la maggior parte delle esportazioni kazake. Satkaliyev ha affermato che il Kazakistan potrebbe aumentare le spedizioni di BTC dagli attuali 1,5 fino a 20 milioni di tonnellate metriche all’anno, aumentando la produzione di greggio, ma non ha fornito una tempistica esatta. “C’è interesse nello sviluppare e aumentare gradualmente il volume delle spedizioni di petrolio kazako in questa direzione, sia da parte nostra che dai partner azeri”, ha dichiarato in parlamento.

Il 2024 e le prospettive

Satkaliyev ha spiegato che il Kazakistan quest’anno produrrà 88,4 milioni di tonnellate metriche di petrolio, una riduzione rispetto al piano originale di produrre oltre 90 milioni di tonnellate, che riflette le interruzioni di manutenzione nei grandi giacimenti e gli impegni OPEC+ del Paese asiatico. Il Kazakistan nel 2024 esporterà 68,8 milioni di tonnellate di petrolio, di cui 55,4 milioni tramite il Caspian Pipeline Consortium, 8,6 milioni tramite l’oleodotto Atyrau-Samara, 3,6 milioni tramite il Mar Caspio e 1,1 milioni tramite un oleodotto verso la Cina. A partire dal 2026, Astana prevede di produrre oltre 100 milioni di tonnellate di petrolio all’anno.

