Energia, la situazione delle esportazioni del gas russo tramite l’Ucraina dopo la disputa con l’Austria 

Le esportazioni di gas russo verso l’Europa attraverso l’Ucraina oggi sono rimaste stabili, nonostante una disputa contrattuale tra Gazprom e l’austriaca OMV, che questo mese ha interrotto i flussi verso la società austriaca. La Russia a metà novembre ha interrotto le forniture di gas a OMV in una disputa sui pagamenti, ma stava ancora pompando volumi costanti verso l’Europa tramite l’Ucraina, dopo che gli acquirenti restanti avevano chiesto più combustibile. Il transito del gas russo attraverso la vicina Ucraina è stato complicato dalla guerra scoppiata nel febbraio 2022. L’attuale accordo quinquennale sul transito del gas tra Russia e Ucraina scade il 31 dicembre, e Kiev ha ripetutamente affermato che non è intenzionata ad estendere l’ accordo. Gazprom oggi ha affermato che invierà 42 milioni di metri cubi di gas in Europa tramite l’Ucraina, un volume invariato rispetto a ieri.

I dati dell’operatore del sistema di trasmissione Eustream hanno mostrato che le candidature (o richieste) per i flussi di gas naturale in Slovacchia dall’Ucraina oggi sono rimasti stabili, mentre le candidature per i flussi in uscita dalla Slovacchia erano in gran parte ai livelli registrati nel fine settimana. Le candidature per i flussi dalla Slovacchia verso l’Austria sono stati simili ai livelli della fine settimana, ma circa il 18% in meno rispetto alla scorsa settimana, mentre le candidature dalla Slovacchia verso la Repubblica Ceca sono diminuite di circa il 5% rispetto alla la scorsa settimana.

