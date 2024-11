Eros Mannino nuovo capo dei Vigili del Fuoco: domani l’insediamento

MeteoWeb

L’ingegnere Eros Mannino è il nuovo Capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. La nomina è stata approvata nel Consiglio dei Ministri del 25 novembre su proposta del Ministro dell’Interno Piantedosi. Mannino succede a Carlo Dall’Oppio, che lascia il servizio per raggiunti limiti d’età, e da domani sarà alla guida del Corpo nel quale presta servizio dal 1988. Nato nel 1961 e laureato a Bologna, Mannino ha maturato nel Corpo nazionale esperienze in prevenzione antincendio, difesa civile e gestione delle emergenze sismiche.

Già direttore centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, Antincendio ed Energetica, il nuovo Capo dei Vigili del Fuoco è stato direttore Regionale per il Lazio, l’Umbria, il Friuli-Venezia Giulia e la Basilicata. In precedenza è stato vicedirettore Centrale per la Difesa Civile e le Politiche di Protezione Civile, coordinando esercitazioni soprattutto in ambito NATO. Nel suo curriculum anche l’incarico di dirigente dell’Ufficio di staff del Capo del Corpo e la direzione dell’Ufficio per la sicurezza dei Beni artistici e storico-culturali. Ha diretto i Comandi provinciali di Pavia, Padova, L’Aquila, Trieste. Mannino è commendatore, Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

