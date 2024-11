Colossale eruzione in Indonesia, nuovo drammatico parossismo del vulcano Lewotobi Laki Laki | FOTO

MeteoWeb

Il Monte Lewotobi Laki Laki, uno dei vulcani attivi dell’Indonesia, ha generato una nuova eruzione, solo 3 giorni dopo una prima violenta esplosione che ha causato 10 vittime e decine di feriti. L’ultimo episodio eruttivo ha generato una colonna di nubi roventi alta fino a 2.500 metri sopra il cratere, creando preoccupazione tra le autorità e aumentando ulteriormente il livello di allerta per le comunità locali.

Il vulcano, che si innalza per 1.584 metri sull’isola remota di Flores, ha espulso rocce, lava e gas, formando una nube grigia di cenere che ha raggiunto un km dal cratere. Dopo la prima eruzione di lunedì scorso, l’attività vulcanica sembrava essersi attenuata, ma la situazione si è rapidamente evoluta. Le autorità del Centro di Vulcanologia e Mitigazione dei Disastri hanno innalzato l’allerta per il Lewotobi Laki Laki al massimo livello, raddoppiando la zona di esclusione a un raggio di 7 km dal cratere.

Popolazioni in fuga e danni

La prima eruzione ha avuto un impatto rilevante sulle comunità circostanti: più di 10mila persone, provenienti da 10 centri abitati, sono state colpite, con circa 4.400 evacuati che ora vivono in rifugi temporanei. L’eruzione ha distrutto 7 scuole, decine di abitazioni e un convento.

Il capo dell’Agenzia Nazionale per la Gestione dei Disastri, Suharyanto, ha dichiarato che circa 16mila residenti potrebbero dover essere trasferiti in via definitiva lontano dall’area per garantire la loro sicurezza in caso di nuove eruzioni. La rilocazione permanente è considerata una misura di mitigazione a lungo termine per prevenire future tragedie, ha spiegato Suharyanto durante una visita nelle aree colpite.

Marito e moglie

Il Monte Lewotobi Laki Laki, noto localmente come il “vulcano maschio”, è uno dei due stratovulcani del distretto di East Flores, nella provincia di East Nusa Tenggara. La sua “compagna”, chiamata Lewotobi Perempuan (vulcano femmina), rappresenta l’altro elemento di questa “coppia” di vulcani conosciute come “marito e moglie”. Questa “relazione geologica” simboleggia il dualismo e l’importanza che i vulcani ricoprono nella cultura indonesiana.

La “Cintura di Fuoco”

L’Indonesia è situata lungo la “Cintura di Fuoco” del Pacifico, un’area caratterizzata da una straordinaria attività sismica e vulcanica. Con una popolazione di 280 milioni di persone, il Paese ospita circa 120 vulcani attivi e registra spesso terremoti e frane. La presenza di una serie di faglie sismiche intorno all’Oceano Pacifico rende queste isole particolarmente vulnerabili a disastri naturali di origine vulcanica e sismica.

