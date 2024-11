Gas ed elettricità, l’Europa si sta auto-ingannando sui suoi problemi energetici

MeteoWeb

Con l’aumento dei prezzi del gas, i politici negano le sfide che un inverno freddo potrebbe comportare. Da quando l’invasione russa dell’Ucraina ha innescato una crisi energetica in Europa, il blocco non è stato completamente onesto sulla sua situazione disastrosa. Ha scambiato quella che era pura fortuna con il meteo per un successo strategico, per esempio. Ora è peggio: i politici europei si stanno auto-illudendo sulle prospettive. Il risultato è un altro inverno di prezzi elevati, non solo per il gas ma anche per l’elettricità, che oscura ulteriormente il futuro delle aziende ad alta intensità energetica nella regione. È quanto si legge in un articolo pubblicato su Bloomberg.

Raramente passa una settimana senza che un importante settore manifatturiero annunci chiusure di stabilimenti, perdite di posti di lavoro e svalutazioni per miliardi di euro. Anche le famiglie ne risentiranno; i prezzi al dettaglio di gas ed elettricità saliranno, aumentando l’inflazione e creando un altro grattacapo per la Banca Centrale Europea e la Banca d’Inghilterra.

I prezzi all’ingrosso del gas europeo sono saliti questa settimana a 47 euro per megawattora, il doppio del minimo di febbraio. Sebbene i prezzi attuali siano una frazione del massimo storico fissato a più di 300 euro per MWh durante il periodo peggiore della crisi energetica a metà del 2022, rimangono circa il 130% al di sopra della media del 2010-2020, riporta Bloomberg.

