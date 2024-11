L’ex ambasciata italiana a Tangeri come sede del polo di formazione dell’energia: la proposta 

MeteoWeb

“La sede del centro di eccellenza nella formazione energetica potrebbe essere la vecchia ambasciata italiana a Tangeri”. La proposta arriva da Khalid Atlassi, ministro plenipotenziario dell’ambasciata del Regno del Marocco in Italia a seguito dell’intervento di Fabio Massimo Ballerini, consigliere Africa sub-sahariana – ufficio del consigliere diplomatico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in occasione della quarta edizione del Forum Africa Green Growth a Ecomondo. “La prospettiva in Marocco, con il Piano Mattei, è di aprire un centro di formazione in campo energetico“, ha detto Ballerini nel suo intervento.

