Focus neve Veneto: allerta bianca su tutta la regione

Le previsioni meteo per il Veneto indicano l’arrivo di un’ondata di freddo con possibili nevicate a bassa quota tra giovedì sera e la notte di venerdì. Le precipitazioni previste saranno generalmente deboli, con accumuli totali che non supereranno i 10-15 millimetri. A partire dai 300 metri di altitudine, le precipitazioni si presenteranno sotto forma di neve, creando potenziali scenari invernali sulle cime dei Colli Euganei e Berici. Le aree pianeggianti più elevate delle province di Verona, Vicenza e Padova potrebbero assistere a fenomeni di neve molto bagnata o mista a pioggia, sebbene non siano previsti accumuli significativi al suolo.

Nel resto della regione, si prevedono principalmente deboli piogge. La situazione meteorologica dovrebbe migliorare rapidamente, con una cessazione delle precipitazioni significative già dall’alba di venerdì 22 novembre.

Le temperature subiranno un calo, raggiungendo valori tipicamente invernali. Questo episodio di maltempo, seppur di breve durata, segna un deciso cambio di stagione per il Veneto, con l’arrivo delle prime nevicate a quote relativamente basse per il periodo.

La Regione Veneto ha emesso uno stato di attenzione per le nevicate previste, invitando i cittadini a prestare particolare attenzione negli spostamenti, soprattutto nelle aree collinari e pedemontane. Nonostante la brevità dell’evento, si consiglia di monitorare gli aggiornamenti meteo e di adottare le precauzioni necessarie per affrontare le possibili condizioni di neve o pioggia gelata sulle strade.

