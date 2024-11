Forte acquazzone su Palermo: strade trasformate in torrenti

MeteoWeb

Un violento acquazzone ha colpito Palermo, causando forti disagi e trasformando alcune strade in veri e propri torrenti. Le zone più colpite sono state quelle dell’università, in corso Calatafimi, via Pindemonte e via Pitrè, dove l’intensità delle precipitazioni ha provocato allagamenti significativi. La frazione balneare di Mondello ha subito danni considerevoli, con diverse strade sommerse dall’acqua.

Il maltempo ha creato disagi anche nelle aree circostanti. In provincia di Palermo, la statale 118 “Corleonese Agrigentina” è stata chiusa provvisoriamente al traffico in entrambe le direzioni, al chilometro 28, nella località di Corleone, a causa di fango e detriti riversati sulla carreggiata. Gli operai dell’Anas sono al lavoro per ripristinare la normale circolazione.

L’intensità del maltempo ha reso difficili anche le operazioni di sgombero, ma le autorità locali stanno facendo il possibile per limitare i disagi.

