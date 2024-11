Fotovoltaico, il punto sul mercato e le prospettive di sviluppo al 2030: l’evento sul futuro dell’energia

MeteoWeb

Il 2 e 3 dicembre 2024, presso l’A.Roma Lifestyle Hotel, si terrà il Forum Istituzionale ITALIA SOLARE 2024, un appuntamento annuale dedicato a professionisti, istituzioni e aziende che operano nel settore fotovoltaico. L’evento, giunto alla sua nona edizione, offrirà un’occasione di confronto su temi centrali per il futuro dell’energia solare e della transizione energetica. In un contesto di cambiamenti normativi e tecnologici, il Forum rappresenta un’opportunità per analizzare le sfide principali e condividere strategie per affrontarle.

Dalla direttiva “case green” ai modelli di sviluppo di sistemi per la riduzione dei costi dell’energia per imprese e famiglie, fino all’agrivoltaico e alle comunità energetiche rinnovabili, passando ovviamente dalle aree idonee. I temi trattati riguarderanno tanto gli aspetti regolatori quanto le ricadute economiche e gli scenari a medio e breve termine.

Dati, aggiornamenti e prospettive

Il Forum, con le sue otto sessioni tematiche con esperti di primo piano, rappresentanti istituzionali, accademici e operatori affronterà i temi che oggi maggiormente influenzano il settore:

Strumenti di mercato per il fotovoltaico e il loro impatto sui costi energetici.

L’evoluzione del mercato elettrico e delle tecnologie di accumulo.

Il ruolo delle Regioni e le visioni della politica nella promozione fotovoltaico.

Le prospettive della filiera tecnologica per il fotovoltaico.

Tra i relatori Walburga Hemetsberger, CEO di SolarPower Europe, Sonia Dunlop, CEO del Global Solar Council, e Paolo Rocco Viscontini, Presidente di ITALIA SOLARE. La partecipazione di europarlamentari e rappresentanti del governo garantirà una visione aggiornata sulle politiche nazionali e comunitarie.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.