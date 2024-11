Germania, la situazione in vista dell’inverno: impianti di stoccaggio del gas pieni al 97%

MeteoWeb

Con il 97% registrato all’inizio di questa settimana, il livello di riempimento degli impianti di stoccaggio del gas è attualmente di circa 6 punti percentuali superiore alla media per gli anni dal 2017 al 2021. Gli operatori della Bundesnetzagentur (l’Agenzia federale delle reti) prevedono che la Germania supererà anche quest’anno l’inverno, cioè il periodo del riscaldamento, senza dover affrontare colli di bottiglia nella fornitura di gas. Per l’inizio di novembre la legge varata dal governo nel 2022, al culmine della crisi energetica, prevede un livello di riempimento pari ad almeno il 95%. Ma già a metà agosto questa percentuale aveva superato il 90%. Il livello è dunque ben al di sopra della media degli anni 2017-2021 in ogni stagione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.