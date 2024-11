Germania a rischio: la dipendenza dalle materie prime critiche minaccia la decarbonizzazione 

MeteoWeb

“I rischi legati alla dipendenza della Germania dalle materie prime critiche sono più alti che mai. Si tratta di una grave minaccia per la duplice trasformazione della decarbonizzazione e della digitalizzazione”. Lo ha detto il presidente dell’associazione degli industriali BDI Siegfried Russwurm in occasione dell’8° Congresso sulle materie prime tenutosi a Berlino. “Questa trasformazione può avere successo solo con un approvvigionamento sicuro di materie prime. La Germania deve finalmente investire di più nella sicurezza delle materie prime. Abbiamo bisogno di determinazione, iniziativa e successi”, ha aggiunto Russwurm. Un divieto immediato all’esportazione di litio cinese, da solo, potrebbe mettere a rischio fino a 115 miliardi di euro di valore aggiunto in Germania – il 15% del valore aggiunto industriale totale.

L’industria automobilistica, che si affida al litio per lo sviluppo della mobilità elettrica, subisce una perdita diretta di 42 miliardi di euro. Gli effetti indiretti e indotti legati al settore automobilistico farebbero addirittura aumentare le perdite a 88 miliardi di euro. “Il governo deve fare tutto il possibile per evitare questo scenario peggiore”, ha detto Russwurm, “i pericoli ei rischi sono evidenti, ma il ritmo di reazione è troppo lento. Le materie prime sono indispensabili per il futuro della Germania come Paese industrializzato e per la nostra sicurezza nazionale”, ha sottolineato ancora il presidente della BDI, “tuttavia, le materie prime sono sempre più utilizzate come leva geopolitica, soprattutto dalle autocrazie. In un simile contesto, le soluzioni puramente private non funzionano”.

L’esempio del litio

Russwurm ha citato l’esempio del litio. La domanda globale di litio aumenterà di 42 volte entro il 2040 rispetto al 2020. Nel 2024, la Germania importerà la metà dei suoi prodotti di litio dalla Cina, rispetto al 18% del 2014. Sebbene la Cina abbia solo un quinto delle riserve mondiali di litio, domina la produzione di batterie per veicoli elettrici. “La Germania e l’Europa rischiano di perdere la competizione globale per le materie prime di importanza strategica”, ha avvertito Russwurm, “la politica deve prendere urgentemente delle contromisure con un pacchetto di iniziative e consentire e sostenere l’aumento dell’estrazione e della lavorazione a livello nazionale, rafforzare le cooperazioni esistenti e nuove sulle materie prime ed espandere l’economia circolare”.

Lo studio

Secondo uno studio commissionato dalla BDI la Germania ha un enorme potenziale di materie prime minerali che finora è rimasto colpevolmente sottoutilizzato. Tra questi, due dei più importanti giacimenti di litio d’Europa, nei Monti Metalliferi e nel Graben del Reno superiore. Questo potenziale deve essere finalmente sfruttato. “Non esistono fonti di materie prime più sicure di quelle del nostro Paese”, ha detto ancora il presidente degli industriali. Il Congresso sulle materie prime si è svolto quest’anno per l’ottava volta.

Oltre 400 rappresentanti dell’economia, della politica, della scienza e della società civile si sono riuniti presso la Heeresbäckerei di Berlino per discutere di un approvvigionamento sicuro, completo e sostenibile di materie prime per la Germania . Pur nel mezzo della crisi di governo, tra gli ospiti politici sono stati annoverati il vice cancelliere e ministro federale dell’Economia e della Protezione del clima Robert Habeck e la segretaria di Stato parlamentare Franziska Brantner. Sul fronte imprenditoriale hanno partecipato tra gli altri Jakob Stausholm, CEO di Rio Tinto, Carin-Martina Tröltzsch, membro del Consiglio esecutivo di K+S e Toralf Haag, CEO di Aurubis.

