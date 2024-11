Germania, avviato un progetto pilota per produrre litio sostenibile per batterie di auto elettriche 

MeteoWeb

La start up tedesca- l’australiana, Vulcan Energy, ha avviato il progetto pilota per la produzione sostenibile di idrossido di litio per le batterie delle auto elettriche a Francoforte. Secondo quanto comunicato dall’azienda, l’inizio della produzione industriale su larga scala è previsto nel 2027. “Il primo litio sostenibile prodotto interamente in Europa dai nostri impianti di ottimizzazione è una pietra miliare importante per l’azienda e di fondamentale importanza per la tenuta della catena del valore delle batterie in Germania e in Europa”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Vulcan Energy, Cris Moreno.

‘La particolarità della materia prima per batterie di Vulcano non è solo che proviene dall’Europa, mentre finora i principali produttori e trasformatori si trovavano in Sud America e in Cina. E’ anche più rispettosa del clima, perché l’energia necessaria viene contemporaneamente generata senza CO₂ grazie alle centrali geotermiche”, ha aggiunto Moreno.

