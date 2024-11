Gran Bretagna, misteriosa ‘invasione’ di droni su basi aeree USA: nuovi avvistamenti

MeteoWeb

Nuovo avvistamento di diversi droni su tre basi aeree nel Regno Unito utilizzate dall’Aeronautica Militare statunitense, dopo che la settimana scorsa altri erano stati avvistati sulle stesse strutture. Lo spazio aereo sulle basi della RAF a Lakenheath e Mildenhall, nel Suffolk, e a Feltwell nel Norfolk è stato violato dai droni durante la notte, riporta Sky News, e già tra il 20 e il 22 novembre le basi erano state messe in allerta per altri avvistamenti. Un evento altamente insolito, anche se i droni non sono stati identificati come ostili e non hanno avuto alcun impatto sulle infrastrutture delle basi. “Prendiamo sul serio le minacce e manteniamo misure robuste nei siti di difesa“, ha detto un portavoce del Ministero della Difesa britannico. “Stiamo supportando l’Aeronautica Militare statunitense”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.