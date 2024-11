La Grecia accelera la transizione verde nelle sue isole: creato un fondo per la costruzione di stazioni eoliche e solari

MeteoWeb

La Grecia ha firmato un accordo con la Commissione europea e la Banca europea per gli investimenti (BEI) per la creazione di un fondo che favorirà ‘l’economia verde’ delle sue isole, riducendo la dipendenza dai combustibili fossili. Il progetto del Fondo per la decarbonizzazione delle isole è stato presentato ieri dal premier greco Kyriakos Mitsotakis nell’isola di Naxos, nelle Cicladi, alla presenza di alti funzionari dell’Unione europea e di rappresentanti della BEI, scrivono i media greci. In particolare, il Fondo, dal valore di circa due miliardi di euro, servirà ad accelerare la costruzione di stazioni eoliche e solari e il finanziamento di bacini idrici per l’ energia idroelettrica. Le isole attualmente dipendono in larga misura dai combustibili fossili per la fornitura di energia, la cui domanda si impenna nel periodo estivo, quando molte località triplicano la propria popolazione a causa dei turisti.

Un’altra sfida è costituita dal cambiamento climatico e dalla siccità, che ha lasciato questa tenuta molte isole senza acqua sufficiente per l’agricoltura, come a Naxos, famosa in Grecia per la sua coltivazione di patate. “Vogliamo utilizzare questo fondo per far sì che, in futuro, le unità di desalinizzazione necessarie alle isole per garantire un accesso sufficiente all’acqua dolce possano essere alimentate anche da fonti di energia rinnovabile”, ha sottolineato Mitsotakis.

