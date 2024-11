Spagna, il bilancio sull’energia rinnovabile: il confronto con il 2023

MeteoWeb

La Spagna ha superato oggi la sua massima produzione annuale di energia rinnovabile e nel 2024 genererà più con le energie “verdi” rispetto al 2023. E’ quanto reso noto dalle previsioni di Red Electrica. In particolare, le rinnovabili chiuderanno oggi con una produzione stimata di 135.048 gigawattora (GWh), superando i 134.649 GWh generati lo scorso anno. Il contributo delle rinnovabili registrate tra il primo gennaio e il 22 novembre di quest’anno rappresenta oltre il 56 per cento dell’elettricità prodotta nel Paese, con un aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso di oltre il 13 per cento. Il 2024 sarà il secondo anno consecutivo in cui la generazione rinnovabile supererà quella non rinnovabile, dopo aver rappresentato il 50,4% di quella complessiva nel 2023.

