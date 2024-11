Greenpeace lancia la Campagna di Natale “Salviamo le foreste”

MeteoWeb

Greenpeace Italia ha lanciato la Campagna di Natale “Salviamo le foreste”, un’iniziativa che unisce sensibilizzazione e azione concreta per proteggere uno degli ecosistemi più preziosi e vitali per il pianeta. Attraverso donazioni e regali solidali disponibili sul sito e sullo shop dell’organizzazione ambientalista, è possibile contribuire alla salvaguardia del clima, della biodiversità e dei Popoli Indigeni.

Le foreste sono il cuore pulsante del nostro pianeta, essenziali per assorbire CO₂ e custodire l’80% della biodiversità terrestre. Tuttavia, la deforestazione incontrollata continua a devastare ecosistemi vitali. Ogni anno, attività come l’agricoltura intensiva, le estrazioni minerarie e le grandi infrastrutture distruggono milioni di ettari di foresta. Nel 2024, l’Amazzonia ha già perso oltre 6.288 chilometri quadrati di foresta, mentre gli incendi hanno devastato 1,9 milioni di ettari nel Pantanal brasiliano. Anche in Europa le foreste vetuste dei Carpazi sono a rischio: oltre il 50% è già andato distrutto negli ultimi due decenni.

La deforestazione è responsabile dell’88% della perdita di foreste a livello mondiale, alimentata da coltivazioni di soia, palma da olio, cacao, caffè, e dagli allevamenti intensivi. Oltre agli effetti immediati sugli habitat e sulla biodiversità, la distruzione delle foreste accelera il riscaldamento globale, minando ogni sforzo di contrasto al cambiamento climatico.

A peggiorare il quadro, lo scorso 18 novembre il Parlamento Europeo ha deciso, su proposta della Commissione, di posticipare di un anno il regolamento sulla deforestazione, che stabilisce il divieto di importazione nel mercato europeo di prodotti provenienti da territori deforestati. L’entrata in vigore, inizialmente prevista per la fine del 2024, slitterà a dicembre 2025.

Per questo, sostenendo la campagna di Greenpeace “Salviamo le foreste” si può fare pressione su banche e governi affinché interrompano i finanziamenti alla deforestazione e agiscano concretamente per proteggere le foreste, alleate fondamentali nella lotta contro il cambiamento climatico.

Attraverso la campagna natalizia, Greenpeace invita tutte le persone a contribuire, scegliendo regali solidali e sostenibili o effettuando una donazione. Il futuro delle foreste dipende anche dalle nostre scelte. Per maggiori informazioni e per contribuire alla campagna, visita greenpeace.it e shop.greenpeace.org.

