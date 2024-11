Cosa è successo a Guardiola nello spogliatoio? Il giallo dei graffi sul viso e lo spettro dell’autolesionismo

MeteoWeb

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha rilasciato una dichiarazione per chiarire un commento fatto durante una conferenza stampa, dopo che i media hanno notato alcuni graffi sul suo viso. L’incidente è avvenuto martedì sera, dopo la partita di Champions League contro il Feyenoord, terminata con un sorprendente pareggio per 3-3 nonostante il vantaggio iniziale di 3-0 dei Citizen. Durante l’intervista post-partita con Amazon Prime, Guardiola è apparso con evidenti segni sul volto, in particolare sulla fronte e in testa. Successivamente, nel corso di una conferenza stampa, un giornalista gli ha chiesto un dettaglio sul graffio sul naso. L’allenatore ha risposto mimando un gesto con l’unghia e scherzando: “con il mio dito, la mia unghia”. Poco dopo, ha aggiunto ridendo: “voglio farmi del male”.

L’episodio ha scatenato una serie di discussioni. In seguito alle reazioni pubbliche, Guardiola ha pubblicato una dichiarazione sui suoi profili ufficiali su X e Instagram, spiegando il contesto delle sue parole. “Mi sono trovato impreparato quando, alla fine della conferenza stampa di ieri sera, mi è stata fatta una domanda su un graffio apparso sul mio viso. Ho spiegato che era stato causato accidentalmente da un’unghia affilata” ha affermato Guardiola. “La mia risposta non intendeva in alcun modo sminuire una questione seria come l’autolesionismo”.

