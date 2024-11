L’idrosadenite suppurativa: un documento per fare luce sulla malattia

MeteoWeb

Passion People APS, l’Associazione nazionale delle persone affette da idrosadenite suppurativa, presenta un documento programmatico per fare luce su questa malattia infiammatoria cronica della pelle altamente invalidante, ma ancora poco visibile, che rende il dolore una costante nella vita quotidiana di chi ne soffre, e per sollecitare risposte concrete volte ad assicurare ai pazienti un’adeguata presa in carico e il riconoscimento delle opportune tutele sociosanitarie, a garanzia di una migliore qualità della vita. L’evento è in programma martedì 26 novembre dalle 11:30 a Roma.

Il programma

Saluti istituzionali

Luciano Ciocchetti, Vicepresidente della Commissione Affari Sociali, Camera dei deputati

Ugo Cappellacci, Presidente della Commissione Affari Sociali, Camera dei deputati

La voce ai pazienti e ai loro caregiver

Giusi Pintori, Direttrice di Passion People APS

Le raccomandazioni delle Società scientifiche

Angelo Valerio Marzano, Presidente Task-force SIDeMaST Idrosadenite suppurativa; Direttore S.C. Dermatologia, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano (da remoto)

Luca Bianchi, Professore Ordinario di Dermatologia e Venereologia, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Damiano Dante Cesare Abeni, Responsabile dell’unità di epidemiologia clinica dell’Istituto Dermopatico dell’Immacolata IRCCS di Roma

L’impegno del Parlamento al fianco dei più fragili

Elena Murelli, Membro della Commissione Affari Sociali, Senato

Conclusioni

Maria Teresa Bellucci, Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

