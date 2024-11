Il cambiamento climatico influenza la diffusione della dengue

MeteoWeb

Il cambiamento climatico sta avendo un impatto significativo sulla trasmissione della dengue, con il rischio che il tasso di incidenza della malattia possa aumentare drasticamente nei prossimi decenni. Uno studio condotto dalle università di Stanford e Harvard, presentato durante il meeting annuale dell’American Society of Tropical Medicine and Hygiene (ASTMH), ha evidenziato che il riscaldamento globale è responsabile del 19% dell’attuale aumento dei casi di dengue. Inoltre, secondo le previsioni, il cambiamento climatico potrebbe causare un ulteriore incremento dell’incidenza della malattia, con un aumento che potrebbe variare dal 40% al 60% entro il 2050, raggiungendo anche il 150% – 200% in alcune regioni.

I dati raccolti confermano l’importanza del cambiamento climatico come fattore determinante nella diffusione della dengue. “Abbiamo esaminato i dati sull’incidenza della dengue e sulle variazioni climatiche in 21 paesi in Asia e nelle Americhe e abbiamo scoperto che esiste una relazione chiara e diretta tra l’aumento delle temperature e l’aumento delle infezioni“, ha dichiarato Erin Mordecai, PhD, ecologa delle malattie infettive presso il Woods Institute for the Environment di Stanford e autrice principale dello studio. “E’ la prova che il cambiamento climatico è già diventato una minaccia significativa per la salute umana e, in particolare per la dengue, i nostri dati suggeriscono che l’impatto potrebbe peggiorare notevolmente“.

La dengue è una malattia che può causare sintomi lievi, ma anche dolore lancinante alle articolazioni, noto come “febbre spaccaossa“, e nei casi più gravi può portare a complicazioni emorragiche e shock. Non esistono farmaci per curare la malattia, e sebbene siano disponibili due vaccini, esperti del settore avvertono sulle difficoltà di adozione a causa di limitazioni nella loro efficacia.

Lo studio suggerisce che “ridurre le emissioni di gas serra potrebbe rallentare la diffusione della malattia“. L’analisi mostra che con significativi tagli alle emissioni, le aree che al momento rischiano di registrare un aumento del 60% dei casi di dengue potrebbero limitare l’incremento a circa il 40% entro il 2050. Tuttavia, anche nel caso di riduzioni drammatiche delle emissioni, i ricercatori hanno osservato che 17 dei 21 paesi studiati vedrebbero comunque un aumento della dengue causato dal cambiamento climatico.

Mordecai ha spiegato che lo studio è stato ispirato da test di laboratorio che hanno mostrato come le zanzare portatrici del virus della dengue possano trasmettere una maggiore quantità di virus man mano che la temperatura aumenta all’interno di un intervallo specifico. “Questo aumento indotto dalla temperatura inizia a circa 20 gradi Celsius, quindi si intensifica prima di raggiungere il picco a circa 28 o 29 C“, ha aggiunto. Il team ha analizzato i dati provenienti da paesi endemici della dengue, tra cui Brasile, Perù, Messico, Colombia, Vietnam e Cambogia, che monitorano regolarmente i tassi di infezione. Sono stati anche considerati altri fattori come le precipitazioni, i cambiamenti stagionali, i tipi di virus, le crisi economiche e la densità della popolazione per isolare l’effetto della temperatura.

Erin Mordecai ha poi aggiunto che le aree che stanno appena entrando nella zona ottimale di trasmissione della dengue, tra i 20 e i 29°C (come alcune regioni del Perù, del Messico, della Bolivia e del Brasile), potrebbero affrontare i maggiori rischi nei prossimi decenni, con un aumento delle infezioni che potrebbe arrivare dal 150% al 200%. “Abbiamo rilevato che ci sono almeno 257 milioni di persone che ora vivono in zone in cui il riscaldamento climatico potrebbe causare il raddoppio dell’incidenza della dengue nei prossimi 25 anni“, ha dichiarato.

Lo studio, secondo Mordecai, potrebbe sottostimare la minaccia legata al cambiamento climatico, poiché non è stato possibile prevedere gli impatti nelle aree che non hanno un monitoraggio costante dei casi di dengue, come alcune regioni dell’Africa subsahariana e dell’Asia meridionale. Inoltre, le previsioni per le aree come le regioni meridionali degli Stati Uniti, dove la dengue sta iniziando a emergere come minaccia locale, sono ancora incerte. “Ma man mano che sempre più Stati Uniti si spostano in quell’intervallo di temperatura ottimale per la dengue, il numero di infezioni contratte localmente probabilmente aumenterà“, ha concluso.

Il riscaldamento globale, dunque, non è solo un fenomeno ambientale, ma un fattore che sta già plasmando la salute pubblica e che continuerà a farlo nei prossimi decenni, con gravi implicazioni per la lotta contro le malattie infettive come la dengue.

