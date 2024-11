Il Congresso USA apre il secondo dibattito sugli Ufo: “Esponiamo la verità”

MeteoWeb

Oggi, mercoledì 13 novembre 2024, il Congresso degli Stati Uniti terrà una seconda udienza dedicata al fenomeno degli Ufo, un tema che ha recentemente attratto crescente interesse non solo tra i teorici della cospirazione, ma anche tra i funzionari governativi. L’udienza, organizzata dalla commissione di vigilanza della Camera, avrà il titolo “Fenomeni anomali non identificati: esporre la verità“. Questo evento fa riferimento agli Uap (Unidentified Anomalous Phenomena), il nuovo termine che ha preso piede al posto di “Ufo“, per indicare misteriosi oggetti volanti non identificati.

Questa udienza rappresenta il secondo incontro del Congresso su questo tema, ed è destinata a svelare dettagli su “programmi di ricerca segreti sugli Uap condotti dal governo degli Stati Uniti e sulle scoperte non divulgate che hanno prodotto”, come riportato in una dichiarazione della Camera. I deputati repubblicani Nancy Mace e Glenn Grothman guideranno la discussione, sottolineando come molti americani siano frustrati dalla mancanza di trasparenza del governo riguardo questi fenomeni misteriosi.

Questa audizione si inserisce in un contesto di crescente attenzione governativa verso l’argomento, con esperti e legislatori che spingono per una maggiore apertura al pubblico sulle indagini condotte negli anni passati, segnando un passo significativo nella ricerca di risposte su uno dei temi più affascinanti e misteriosi della nostra epoca.

