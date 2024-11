Il Nord-Ovest italiano sotto la coltre di neve: le immagini spettacolari dal satellite

MeteoWeb

La prima nevicata significativa della stagione ha trasformato il paesaggio del Nordovest italiano, come evidenziato dalle immagini satellitari di Copernicus del 22 novembre 2024. La coltre bianca ha ricoperto vaste aree della Valle d’Aosta, del Piemonte e della Lombardia occidentale, scendendo fino alle quote pianeggianti e creando uno scenario invernale prematuro.

In Piemonte, la linea di demarcazione dell’innevamento ha disegnato un confine naturale tra le zone interessate dalla precipitazione e quelle risparmiate. Questa linea si è estesa dalla città di Torino, attraversando le colline del Po verso il Vercellese, per poi proseguire verso la medio-alta pianura del Novarese e il Lago Maggiore. Le aree a sud del fiume Po sono rimaste prive di neve al suolo, a causa delle scarse precipitazioni registrate in quella zona.

L’alto Piemonte ha vissuto un evento meteorologico di portata storica. Nelle province di Vercelli, Biella, Novara e Verbano-Cusio-Ossola, le località situate tra i 200 e i 500 metri di altitudine hanno assistito alla nevicata con accumulo più precoce dal novembre 1985. Biella città, in particolare, ha registrato accumuli di neve fresca che hanno sfiorato i 20 centimetri, un fenomeno eccezionale per questo periodo dell’anno.

La Valle d’Aosta è stata completamente avvolta da un manto nevoso particolarmente abbondante. La città di Aosta ha vissuto un’esperienza invernale intensa, con un accumulo finale di ben 30 centimetri di neve. Durante la precipitazione, la temperatura minima è scesa fino a -2°C, creando condizioni tipicamente invernali in pieno novembre.

Questo evento meteorologico ha superato le aspettative stagionali, con accumuli nevosi che hanno raggiunto livelli straordinari. In Valle d’Aosta, i livelli del manto nevoso hanno toccato il 460% rispetto alla media stagionale, un dato che sottolinea l’eccezionalità di questa nevicata precoce. La media annuale delle nevicate nella regione è di circa 200 cm, ma questo evento ha già contribuito significativamente a superare tale valore.

L’impatto di questa nevicata si è fatto sentire anche nel settore turistico, in particolare nell’industria sciistica. Molte località alpine hanno accolto con favore questa precipitazione, vedendola come un preludio promettente per la stagione invernale. I comprensori sciistici, che si preparavano ad aprire le piste nelle settimane successive, hanno potuto anticipare l’attivazione dei cannoni per la neve artificiale, beneficiando delle basse temperature.

Questo fenomeno meteorologico non si è limitato alle sole nevicate. In altre regioni, come la Liguria e la Toscana, si sono registrate fortissime raffiche di vento, con il Libeccio che ha raggiunto velocità fino a 100 km/h tra la serata del 21 e la notte del 22 novembre.

L’evento ha segnato un netto cambiamento climatico, portando temperature tipicamente invernali. Nei giorni successivi, si sono verificate gelate notturne in Val Padana, con temperature che sono scese sotto lo zero, mentre di giorno si sono mantenute intorno agli 8-9 gradi, valori tipici di fine novembre.

Questa nevicata precoce e abbondante ha non solo trasformato il paesaggio, ma ha anche dato il via anticipato alla stagione invernale nel Nordovest italiano, creando aspettative e opportunità per il turismo invernale, pur ponendo sfide logistiche per le aree urbane colpite da questo inusuale evento meteorologico novembrino.

