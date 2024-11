Grande GELO al Nord Italia: temperature di -8°C in pianura e -16°C in montagna, DATI clamorosi per novembre!

MeteoWeb

Freddo polare questa mattina al Nord Italia, dove la colonnina di mercurio ha raggiunto valori di temperatura davvero eccezionali per il mese di novembre. La Regione più fredda è stata ovviamente il Piemonte, dove in pianura abbiamo avuto picchi di -8°C nell’astigiano. Le temperature minime più significative sono state di -7,7°C Capriglio, -7,4°C Castellero, -6,9°C Calliano, -6,8°C Costigliole, -6,5°C a Castell’Alfero, -6,1°C a Baldissero d’Alba, -5,9°C a Front Malone, -5,6°C a Montechiaro d’Asti e a Verolengo, -5,3°C a Mombaldone, -5,2°C a San Damiano d’Asti, -5,0°C ad Asti, -4,9°C a Massazza, -4,8°C a Borgomanero, a Govone, a Sezzadio e ad Albano Vercellese, -4,6°C a Vercelli e a Masserano, -4,3°C a Domodossola, -4,1°C a Pralormo, -3,8°C ad Alessandria e ad Acqui Terme, -3,6°C a Isola Sant’Antonio, -3,5°C a Novi Ligure, -3,4°C a Tricerro e a Cerano, -3,1°C a Cameri.

Molto freddo anche su Alpi e fondovalle alpini, non solo al Nord/Ovest ma in tutto il Nord con -16°C a Livigno, -14°C a Santa Caterina Valfurva, -13°C a Cervinia, -11°C a Sestriere, -10°C a Tarvisio, a Pragelato, a Moena, al Passo del Tonale e a Madesimo, -9°C a Dobbiaco e a Santo Stefano di Cadore, -8°C ad Asiago, -7°C ad Auronzo di Cadore, -6°C a Belluno, -5°C ad Aosta, -4°C a Sondrio.

L’inverno, quest’anno, è arrivato in grande anticipo con temperature eccezionalmente basse nel mese di novembre. Alla faccia dei catastrofisti del cambiamento climatico…

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.