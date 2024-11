Europa sommersa da una nevicata memorabile: stravolti tutti i record storici | DATI

MeteoWeb

L’Europa sta vivendo un evento meteo memorabile: mai nella storia a novembre la neve era caduta sul suolo continentale in modo così intenso, diffuso e abbondante. I dati meteo dal cuore d’Europa sono davvero clamorosi e testimoniano l’eccezionalità di un evento che per alcune località non ha paragoni da oltre un secolo. E’ il caso della Svizzera, dove ieri – venerdì 22 novembre – s’è verificata la più grande nevicata giornaliera della storia del mese di novembre.

Meteo Svizzera, infatti, ha pubblicato i dati delle località che hanno battuto il record di neve giornaliera con tanto di precedente record. Nel caso di Lucerna, dove sono caduti ben 42cm di neve a soli 435 metri di altitudine sul livello del mare, il precedente record risaliva a 105 anni fa ed era inferiore di 14cm rispetto alla nevicata di ieri. Ma il record è molto diffuso, al punto che possiamo dire con certezza che mai, da quando esistono i rilevamenti meteorologici e quindi da oltre 150 anni, in Svizzera aveva nevicato così tanto nel mese di novembre.

Tutti i dati ufficiali:

Lucerna 42cm (precedente record 28cm il 16 novembre 1919 )

(precedente record il ) Glaris 38cm (precedente record 31cm il 26 novembre 1969 )

(precedente record il ) Langnau 30cm (precedente record 24cm il 27 novembre 1996 )

(precedente record il ) Zurigo 28cm (precedente record 25cm il 21 novembre 1990 )

(precedente record il ) Delémont 22cm (precedente record 15cm il 20 novembre 1988 )

(precedente record il ) Koppingen 20cm (precedente record 14cm il 18 novembre 1999 )

(precedente record il ) Locarno 15cm (precedente record 14cm il 28 novembre 1947 )

(precedente record il ) Neuchâtel 13cm (precedente record 12cm il 24 novembre 1965)

Ma la neve è caduta nei giorni scorsi su gran parte delle isole Britanniche, persino in Irlanda e Inghilterra meridionali, oltre che in Francia, Germania, Danimarca, Norvegia, Svezia, in Italia, in Spagna e sui Balcani. Il satellite NOAA che illustra la copertura della neve al suolo sempre con riferimento alla giornata di ieri – venerdì 22 novembre – è davvero clamoroso:

Non è affatto comune che nevichi in pianura in Francia, o sulle coste dell’Irlanda, neanche in pieno inverno, a gennaio o febbraio. Figuriamoci a novembre. L’evento meteorologico in corso, non ancora finito, è di proporzioni storiche e memorabili. Oggi sta nevicando copiosamente in Scozia, Galles e Inghilterra e nei prossimi due giorni la neve cadrà in modo eccezionale su Turchia, Georgia, Cipro e Siria.

