Neve sui Balcani, imbiancate Croazia, Serbia e Bosnia: caos sulle strade e blackout | FOTO

Condizioni invernali, con forti venti e nevicate, interessano buona parte dell’Europa grazie agli effetti della tempesta Caetano. Oltre al Nord Europa, il maltempo di stampo invernale ha raggiunto anche il Mediterraneo, interessando l’Italia e i Balcani. Eccezionali nevicate si sono verificate in Croazia, Serbia e Bosnia, lasciando una scia di danni e pesanti disagi per la popolazione. Si tratta di eventi rarissimi per fine novembre. Ecco un resoconto delle condizioni in questi Paesi.

Croazia

Forti nevicate e forti venti hanno causato il caos sulle strade della Croazia oggi, provocando interruzioni e chiusure diffuse, oltre a numerosi alberi abbattuti. Nevicate sono segnalate nell’entroterra, in particolare nel Gorski Kotar, nella Lika e in alcune parti della Croazia orientale. In combinazione con temperature gelide, le superfici stradali ghiacciate rappresentano un rischio significativo. A Zavižan sono caduti ben 30cm di neve.

L’autostrada A1 Zagabria-Ploče-Karamatići, un’arteria fondamentale che collega la Croazia settentrionale e meridionale, è stata completamente chiusa al traffico tra gli svincoli di Sveti Rok e Posedarje a causa dei forti venti, ha riferito l’Auto Club croato. Allo stesso modo, il ponte Paški rimane aperto solo per le autovetture, limitando l’accesso all’isola di Pag. Anche diverse linee di traghetti e catamarani che collegano le isole croate sono state cancellate oggi.

Le forti nevicate nelle regioni montuose di Gorski Kotar e Lika hanno reso inaccessibili i percorsi tra l’entroterra e le zone costiere della Dalmazia, Rijeka e Istria per autoarticolati e veicoli senza equipaggiamento invernale. La mancanza di un passaggio libero ha di fatto isolato queste regioni per alcuni tipi di veicoli. Una parte della regione della Lika è rimasta senza elettricità.

Neve in Serbia: imbiancata anche Belgrado

Al mattino pioveva a Belgrado e la temperatura era intorno a +11°C ma nel pomeriggio l’ondata di freddo ha fatto sentire i suoi effetti, trasformando la pioggia in neve. La capitale della Serbia è stata dunque coperta di bianco dalla prima nevicata della stagione. La temperatura dell’aria è scesa a zero gradi e in città si è formato un manto nevoso, provocando effetti sul traffico.

A causa del notevole raffreddamento in tutta la Serbia, nel pomeriggio la pioggia si è trasformata in neve, per cui nelle regioni inferiori è prevista la formazione di uno strato di neve di 5-10 centimetri, in montagna più di 20 centimetri. Nei quartieri di Zlatibor, Raško e Rasin sono più di 10.000 gli utenti senza elettricità.

A causa di cumuli di neve l’autostrada da Niš a Belgrado, nel tratto da Aleksinac a Ražnje, è bloccata. La circolazione è difficile anche sull’autostrada Niš-Dimitrovgrad.

Bosnia Erzegovina

La forte nevicata caduta dalla mattina in alcune parti della Bosnia Erzegovina ha causato problemi al traffico. La circolazione stradale è particolarmente difficoltosa a causa dei camion bloccati. Per questo motivo, il traffico sulla strada principale tra Tuzla e Srebrenik e in direzione di Gračanica è completamente bloccato. Ai veicoli merci è vietato circolare tra Kupres e Bugojno e tra Olov e Kladnje sulla strada Tuzla-Sarajevo, nonché sul Monte Romanija sulla strada principale che collega Sarajevo e Sokolac.

Il traffico è difficile anche sull’autostrada M17, che collega il nord del Paese con Sarajevo, a causa della caduta di massi.

