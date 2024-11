Nevicata imponente in Svizzera: record battuti per novembre, città sommerse | FOTO

MeteoWeb

La tempesta Caetano ha portato l’inverno su buona parte dell’Europa, coinvolgendo intensamente anche la Svizzera. Nel giro di poche ore, nell’Altipiano sono caduti fino a 20 centimetri di neve, ma ad altitudini più elevate si supera il mezzo metro di accumulo. Le abbondanti nevicate hanno portato in diverse località della Svizzera tedesca ad un livello record di nevicate per il mese di novembre. A Lucerna sono stati misurati 42 centimetri di neve fresca (media invernale di 46cm e solo 3cm medi a novembre), 36 centimetri a Glarona e 28 centimetri a Zurigo e Basilea. Si tratta di record di novembre per le località colpite, ha annunciato oggi MeteoSvizzera.

La stessa quantità o anche di più – anche se non una quantità record – è caduta a Engelberg con 42cm, ad Andermatt con 45cm e a Bosco Gurin nel Ticino nordoccidentale con 58cm. Ha nevicato anche a Locarno: questa mattina la misurazione indicava 15cm, nuovo primato per quanto riguarda l’altezza della neve fresca giornaliera per il mese di novembre. La serie di misura è iniziata nel 1935, indica MeteoSvizzera.

Le temperature minime oggi sono state molte basse in Svizzera. Segnaliamo -8°C all’Aeroporto di Berna, -3°C a Zurigo, Friburgo, Aeroporto di Locarno, Aeroporto di Lugano, -1°C a Lucerna.

Secondo MeteoSvizzera, oggi dovrebbero verificarsi ulteriori nevicate isolate in pianura. Ma le nevicate più abbondanti sono ormai passate.

Caos trasporti

Questo inizio dell’inverno anticipato ha provocato incidenti stradali in tutta la Svizzera e il trasporto pubblico ha dovuto lottare con ostacoli e restrizioni. In un incidente stradale tra un veicolo militare e un’auto da turismo sull’autostrada A1 nei pressi di Kirchberg, sono rimasti feriti nove occupanti del veicolo militare, sei dei quali in modo lieve. I feriti sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale, come ha annunciato la Polizia cantonale di Berna. Gli occupanti dell’auto da turismo sono rimasti illesi.

La causa principale degli incidenti che si sono verificati in Svizzera è stata la distanza insufficiente tra i veicoli e la velocità inadeguata. Agli incidenti ha contribuito anche il fatto che molti veicoli circolavano con pneumatici estivi. Secondo un portavoce della Polizia cantonale, tra le 18 di giovedì e le 6 di venerdì mattina nel cantone di Zurigo si sono verificati 150 incidenti. Escluse dal conteggio le città di Zurigo e Winterthur, dove si sono verificati rispettivamente 18 e 3 incidenti.

Dall’inizio della nevicata nel pomeriggio di giovedì nel Canton Berna fino alle prime ore del venerdì mattina si sono verificati circa 130 incidenti stradali. In sei casi le persone sono rimaste ferite, ma nessuna in modo grave. La prima nevicata in pianura ha provocato numerosi incidenti stradali e disagi alla circolazione anche sulle strade di Soletta, con circa 40 incidenti stradali. Decine di incidente e grossi disagi alla circolazione si sono verificati anche nel cantone dei Grigioni, Lucerna e in Turgovia.

Le imprese di trasporto pubblico di Basilea e Zurigo hanno ripreso parzialmente l’attività questa mattina, dopo che le nevicate aveva provocato una paralisi nella serata di ieri.

