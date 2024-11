Il Pentagono svela 757 avvistamenti UFO: 21 sono “inspiegabili”

MeteoWeb

Il Pentagono ha rilasciato il suo atteso report annuale sugli avvistamenti di fenomeni aerei non identificati (UFO), rivelando un totale di 757 nuovi casi registrati nell’ultimo anno. Nonostante l’assenza di prove concrete che suggeriscano un’origine extraterrestre, il rapporto ha evidenziato che 21 di queste segnalazioni richiedono un’analisi più approfondita.

Il report è stato pubblicato in risposta alla crescente richiesta di maggiore trasparenza da parte di un gruppo di deputati repubblicani riguardo ai cosiddetti fenomeni aerei non identificati (UAP). Questi fenomeni continuano a suscitare interesse e preoccupazione, con il Pentagono che ha recentemente dato seguito alla domanda di un maggiore chiarimento sulle indagini in corso. L’All-Domain Anomaly Resolution Office (AARO) del Pentagono, che si occupa del monitoraggio e dell’analisi di questi fenomeni, ha concluso che, al momento, non ci sono evidenze che colleghino i casi esaminati a fenomeni ultraterrestri. Tuttavia, il rapporto lascia aperta la possibilità che alcuni dei casi più misteriosi richiedano ulteriori indagini.

Gli autori del rapporto hanno chiarito in modo diretto: “È importante sottolineare che, ad oggi, l’AARO non ha scoperto alcuna prova di esseri, attività o tecnologia extraterrestri.” Nonostante ciò, 21 rilevazioni sono considerate particolarmente degne di attenzione, con il rapporto che sottolinea che potrebbero “meritare ulteriori analisi” a causa di “caratteristiche e/o comportamenti anomali” riscontrati.

Jon Kosloski, direttore dell’AARO, ha dichiarato: “Ci sono casi interessanti che io, con la mia formazione in fisica e ingegneria e il tempo trascorso nella comunità dell’intelligence, non capisco. E non conosco nessun altro che li capisca. Ma in ognuno dei casi a cui sono particolarmente interessato, c’erano più testimoni oculari. E ci sono dati aggiuntivi ancora da analizzare. Resta da vedere se quei dati aggiuntivi saranno sufficienti per risolvere il caso, capire se si tratta di un drone, un uccello o un pallone, o per dire qualcosa di sostanziale sulla natura del fenomeno sconosciuto.”

Mentre il dibattito continua, il Pentagono ha lasciato intendere che ulteriori sviluppi potrebbero emergere nel futuro prossimo, con la possibilità che le indagini su questi 21 casi potrebbero portare a nuove scoperte o spiegazioni, ma non è ancora chiaro se si tratti di tecnologie terrestri sconosciute o fenomeni di origine più enigmatica.

