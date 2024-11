Il sangue immortale: i segreti biologici che trasformano i centenari

MeteoWeb

La possibilità di vivere oltre i cento anni, un tempo prerogativa di pochi, è oggi in rapida crescita. I centenari rappresentano uno dei gruppi demografici in più rapida espansione a livello globale, con il loro numero che raddoppia ogni dieci anni dagli anni ’70. Questa straordinaria tendenza alimenta l’interesse per una domanda senza tempo: quali fattori determinano una vita lunga e sana?

Già Platone e Aristotele, oltre duemila anni fa, riflettevano sull’invecchiamento e i suoi misteri. Oggi, con i progressi della medicina e della genetica, l’attenzione si concentra sui biomarcatori, indicatori biologici che potrebbero offrire risposte su come alcuni individui riescano non solo a vivere a lungo, ma anche a mantenere una buona qualità di vita.

Un recente studio pubblicato su GeroScience, condotto da Karin Modig, professore associato di epidemiologia presso il Karolinska Institutet, ha esaminato questa intrigante tematica. Lo studio, il più grande mai realizzato su questo argomento, ha analizzato i dati di 44.000 svedesi per scoprire i segreti celati nel sangue delle persone longeve.

Un dataset senza precedenti per studiare i centenari

Per comprendere i meccanismi alla base della longevità, il team di ricerca ha analizzato i dati della coorte Amoris, una vasta raccolta di informazioni sanitarie. I partecipanti, di età compresa tra 64 e 99 anni, sono stati seguiti per un massimo di 35 anni attraverso i registri nazionali svedesi. Dei 44.000 individui monitorati, 1.224, ovvero il 2,7%, sono vissuti fino a 100 anni. Di questi, il 85% erano donne, una predominanza che riflette il generale vantaggio di sopravvivenza femminile.

Lo studio ha considerato 12 biomarcatori ematici associati a vari aspetti della salute, tra cui infiammazione, metabolismo, funzionalità epatica e renale, e stato nutrizionale. Tra i biomarcatori analizzati figurano:

Colesterolo totale e glucosio, legati al metabolismo.

Acido urico, indicatore di infiammazione.

Alanina aminotransferasi (Alat), aspartato aminotransferasi (Asat) e gamma-glutamil transferasi (GGT), marcatori della funzionalità epatica.

Creatinina, utilizzata per valutare la funzione renale.

Albumina, associata alla nutrizione.

Differenze significative nei biomarcatori: la chiave della longevità?

L’analisi dei dati ha rivelato che i centenari tendevano ad avere livelli più bassi di glucosio, creatinina e acido urico già dai 60 anni. In particolare, pochi tra loro presentavano valori estremamente alti o bassi per questi biomarcatori, evidenziando un equilibrio biologico che potrebbe essere cruciale per una lunga vita.

Ad esempio:

Livelli di glucosio superiori a 6,5 mmol/L o di creatinina sopra i 125 μmol/L erano rari tra i centenari.

Le persone con i livelli più bassi di acido urico avevano una probabilità del 4% di raggiungere i 100 anni, rispetto all’1,5% di quelle con valori più alti.

Questi risultati suggeriscono che mantenere i biomarcatori entro intervalli moderati potrebbe favorire una maggiore longevità.

La salute metabolica e la longevità

Lo studio ha evidenziato che valori elevati di colesterolo totale e ferro erano associati a una maggiore probabilità di diventare centenari. Al contrario, livelli alti di glucosio, acido urico e marcatori della funzionalità epatica sembravano ridurre le possibilità di raggiungere il secolo di vita.

In termini pratici, ciò sottolinea l’importanza di monitorare regolarmente questi indicatori nel sangue, non solo come misura preventiva contro malattie croniche, ma anche per migliorare la qualità dell’invecchiamento.

I limiti dello studio e il ruolo dello stile di vita

Nonostante l’ampiezza e la durata dello studio, i ricercatori avvertono che i risultati non forniscono risposte definitive sui fattori che determinano una vita eccezionalmente lunga. “Lo studio non consente conclusioni su quali fattori o geni dello stile di vita siano responsabili dei valori dei biomarcatori“, afferma Karin Modig. Tuttavia, è probabile che abitudini come una dieta equilibrata e un consumo moderato di alcol svolgano un ruolo significativo.

La casualità e il mistero della longevità

Un aspetto intrigante emerso dallo studio riguarda il ruolo del caso. Sebbene i biomarcatori e lo stile di vita siano influenti, raggiungere un’età eccezionale potrebbe dipendere anche da variabili imprevedibili. La longevità rimane, in parte, un enigma in cui genetica, ambiente e fortuna si intrecciano.

I risultati dello studio aprono nuove prospettive sulla longevità, evidenziando l’importanza della salute metabolica e dell’equilibrio biologico. Mentre la scienza continua a esplorare i segreti della lunga vita, queste scoperte potrebbero ispirare strategie preventive per migliorare la qualità dell’invecchiamento nella popolazione generale.

“Tenere traccia dei valori dei reni, del fegato e del glucosio con l’avanzare dell’età probabilmente non è una cattiva idea“, conclude Modig. Tuttavia, la ricerca è chiara su un punto: la longevità eccezionale è il risultato di una complessa interazione tra geni, stile di vita e fattori casuali, un mistero che la scienza è solo all’inizio di svelare.

